Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu Alacahöyük’e defnedilecek

Çınaroğlu’nun, ani rahatsızlığı üzerine Ankara’da Özel Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldığı, Pazartesi günü saat 17.30’da ise kalp yetmezliğinden hayata veda ettiği öğrenildi.

Arkeolog Semra Çınaroğlu’nun eşi, Ayben Çınaroğlu Gözütok ve Sinem Çınaroğlu Erener’in babaları olan Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu, vasiyeti üzerine Alacahöyük’e defnedilecek.

Bugün saat 10.30’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bir tören düzenlenecek, Kocatepe Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve cenaze Alacahöyük’e getirilerek ikindi sonrası toprağa verilecek.

Aykut Çınaroğlu 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Asistan ve doçent olarak Anadolu’da çok sayıda arkeolojik kazıya katıldı.

Bu yıla kadar yaklaşık 20 yıldır Alacahöyük Kazı Başkanı olarak görev yapıyordu.

Fakültesinde, Dekan Yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü , dolayısıyla Senato Üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, arkeoloji camiasına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)