Prof.Arslan babasının yaşam öyküsünü yazdı

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, babası, Çorum’un eski Milli Eğitim Müdürlerinden, 19 Ocak 2017 tarihinde 79 yaşında kaybettiğimiz Aziz Elmas’ın yaşam öyküsünü “Bir Dönemin Tanığı” adı altında kitaplaştırdı.

*** Hitit Üniversitesi İİBF Dekanlığı görevinde de bulunmuş olan Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Prof.Arslan, bu kitapla, köy enstitüleri uygulaması sayesinde okuyabilen ve üst düzey bürokraside görevler üstlenen bir köy çocuğunun hayatı üzerinden yakın dönem cumhuriyet tarihine ışık tutmaya çalışıyor.

Köy enstitüsü sınavına girecekti, ama

ne velisi vardı, ne de “nüfus cüzdanı”

*** YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi, Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, 1973 yılında Milli Eğitim Müdürü olarak Çorum’da da görev yapmış olan babası, eğitimci Aziz Elmas’ı, “ibret alınacak tarihi dersler içeren” gerçek bir yurtseverin yaşam öyküsü olarak “Bir Dönemin Tanığı” kitabında anlattı.

*** Hitit Üniversitesi İİBF Dekanlığı görevinde de bulunmuş olan Prof.Arslan’ın önceki ay Phoenix Yayınevi tarafından basılan bu son kitabı, 264 sayfa ve “köy enstitüleri uygulaması sayesinde okuyabilen ve üst düzey bürokraside görevler üstlenen bir köy çocuğunun hayatı üzerinden yakın dönem cumhuriyet tarihine ışık tutmayı amaçlıyor”.



“…Sabaha karşı gizlice eşeği ahırdan çıkararak takılmıştı kasabaya giden bir-iki köylünün arkasına. Ailesi okumasını istemiyordu. Sınav yola çıktığı günün ertesi günüydü. Her elini-kolunu sallayanın gelince sınava girebileceğini sanacak kadar çocuk yaştaydı.

Hafik kazasına vardıklarında bir dizi sürpriz beklemekteydi onu.

Başvuru dönemi geçmişti. Nüfus cüzdanını sordular; yoktu. Hafik İlköğretim Müdürü Gaffar Beyin yanına gitti. Gaffar Bey, başvuru döneminin geçtiğini, ama babasının gelmesi halinde ona bir şans verebileceğini söylemişti.

Dilinin vardığınca derdini anlattı Gaffar Beye.

Çocuğun çaresizliği ve tutku derecesindeki okuma isteği, Gaffar beyi derinden etkilemişti. Bir not yazıp Aziz’i Hafik Kaymakamı’na gönderdi. Hafik Kaymakamı konuya vakıf olunca, nüfus cüzdanını çıkartması için nüfus memuruna gönderdi Aziz’i. aüfus memuru yanında velisi olmadığı gerekçesiyle onu geri çevirmişti.

Aziz vazgeçmek niyetinde değildi. Tekrar Kaymakam’a çıktı. Kaymakam Aziz’i, yanına bir görevli vererek tekrar Nüfus Memuru’na göndermişti. Beraber, köyden birlikte geldikleri köylülerden birini kasabadan bulup, şahit olarak yanlarına alarak Nüfus Memuru’nu ikna etmiş ve nüfus cüzdanını çıkarttırmışlardı.

Nüfus cüzdanı tamamdı artık.

Ertesi gün büyük bir heyecanla yazılı sınava girmiş ve başarıyla Pamukpınar Köy Enstitüsü’nde okuma hakkını kazanmıştı…”

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İleride Milli Eğitim’de üst düzey görevler üstlenecek olan Aziz Elmas’ın öğretmen olabilmek için verdiği mücadele, gerçekten azim, inanç ve kararlılık örneği.

İktisat Profesörü olan kızı Gülen Elmas Arslan’ın “Bir Dönemin Tanığı” adını taşıyan kitabı, böylesine sıra dışı bir yaşam öyküsünü anlatıyor. (Haber Merkezi)

