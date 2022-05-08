Prof.Akdoğan’ın ziyareti

Hitit Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi iken Ankara Ufuk Üniversitesi’ne geçen Prof.Dr. Habib Akdoğan, gazetemizi ziyaret ederek kadim dostu Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.

Prof.Dr. Habib Akdoğan’ın öğretim üyesi olarak görev yaptığı Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Dekanı da, bilindiği gibi tanıdık bir isim: YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan.

Fotoğrafta Prof. Akdoğan, Mehmet Yolyapar’la birlikte görülüyor. (Aliye ÖNCEL)

