Prof.Ahmet Özalp, Memleket Partisi’nde MYK Üyesi oldu

Muharrem İnce’nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi’nde, Prof.Dr. Nurdan Şahin Demirbağ Genel Başkan Vekili, Dr. Burak Hasar Genel Sayman, Prof.Dr. İpek Özkal Sayan Parti Sözcüsü, Prof.Dr.Ahmet Özalp ise MYK Üyesi olarak ilan edildi.

(Haber Merkezi)

