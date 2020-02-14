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Prof. Uğur Batı’dan “Değişimin Bilgeliği”

Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) “Değerler Üzerine Konuşmalar” ana başlığı altındaki etkinliklerini sürdürüyor.

Prof. Uğur Batı’dan “Değişimin Bilgeliği”

Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) “Değerler Üzerine Konuşmalar” ana başlığı altındaki etkinliklerini sürdürüyor.

14 Şubat 2020 Cuma 00:15
Prof. Uğur Batı’dan “Değişimin Bilgeliği”

İŞKAD’ın bu çerçevedeki ilk programı, 27 Ocak’ta ekonomist Armağan Çalışkanalp tarafından verilen “Eko kriz nasıl yönetilir?” ve “Yurtdışı finans kaynaklarına nasıl ulaşılır?” konulu konferanstı.

Bugün saat 15.30 ile 17.45 arasında yine Anitta Otel’de, Prof.Dr. Uğur Batı’nın konuşmacı olacağı programın konusu ise “Değişimin Bilgeliği”.

Program, önceden başvurusu alınmış, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek.

Reklamcılık ve iletişim uzmanı, stratejist, eğitim danışmanı, yazar Prof.Dr. Uğur Batı, bu alanda ülkenin en yetkin isimlerinden biri.

(Haber Merkezi)

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