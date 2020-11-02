Prof. Türkan Saylan’ın hayatı tiyatro sahnesinde
O, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Cüzzamla Savaş Derneği ile eğitim ve sağlık alanında olağanüstü başarılara imza atmış, Kardelen Projesi ile Anadolu kızlarına okumanın yolunu açmış, ülke çapında ve hatta uluslararası alanda çağdaşlığın ve özverinin simgesi olarak iz bırakmış bir büyük kadın…2009 yılında 74 yaşında kaybettiğimiz, “aydınlanma kahramanı” diye adını tarihe yazdırmış bir gönül insanı: Prof.Dr. Türkan Saylan…
Şimdi, bu değerli kadının hayatı tiyatro sahnesine taşınıyor. Ayşe Kulin’in “Türkan Tek Ve Tek Başına “ adlı eserinden Barbaros Uzunöner’in uyarladığı oyun; bir hayata neler sığdırılabileceğini, istenildiğinde nelerin başarılabileceğini anlatıyor. Mesleğine aşık olan Türkan Saylan, yapmış olduğu sağlık taramalarıyla bir çok kişiyi tedavi etti. Toplumdan dışlanan cüzzam hastalarına kucak açtı ve onlara dokundu, şifa verdi.
Kadın olmanın bazı zorluklarını yaşasa da hep mücadele etti, amaçlarının peşinden gitti. Çalışmaları ile Gandi ödülü aldı. Okula gidemeyen çocuklar için başlattığı hareket sayesinde birçok çocuğumuz eğitim aldı. Yakalandığı hastalıklar karşısında dik durdu ve kendisine karşı çıkanlara bile içtenlikle yaklaştı.
Bu oyun, tüm bunlar ile birlikte Türkan Saylan’ın bilmediğimiz yönlerini, çektiği bazı zorlukları, mutluluklarını, aldığı kararları ve insanlara örnek olabilecek başarılarını anlatır. Oyunda Türkan Saylan’ı İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan Melike Aslı Kılan canlandırıyor. Dramatik kurgu, müzik, dekor, oyunculuk bir araya geliyor ve o değerli kişiyi tiyatro salonlarımıza getiriyor; Türkan Saylan’ı herkes tanısın diye.
“Türkan” isimli oyun, 18 Kasım’da Profilo Kültür Merkezi’nde, 19 Kasım’da Kadıköy Duru Tiyatro’da, 20 Kasım’da da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda perde açacak.
(Haber Merkezi)
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