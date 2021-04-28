Prof. Sezikli’den ebelere kutlama

Sağlıklı birey ve toplumun oluşmasında ebelerin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek gece gündüz demeden özveriyle çalışan ebelerin haftasını kutlayan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli mesajında şu görüşlere yer verdi. “Sağlıklı yaşam, gebelik ve doğumda başlamaktadır. Sağlıklı bireylerin yetişmesinde annelere destek vermekte, danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Anne ile çocuk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerini yürüterek aile sağlığını korumada sorumluluğu yüksek olan ebelik mesleği, toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer almaktadır. Ebelerimizin şefkat, sevgi ve saygıyla bu kutsal görevi yerine getirmeleri takdire şayandır.”

(Haber Merkezi)

