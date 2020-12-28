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Prof. Sadık Kakaç, en etkin bilim insanları listesinde

Stanford Üniversitesi’nden Prof.John P.A. Ioannidis tarafından yayınlanan makalede, dünyanın en etkin bilim insanları listesinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden, hemşehrimiz Prof.Dr. Sadık Kakaç başta olmak üzere 4 profesör yer aldı.

Güncel 28.12.2020, 22:25
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Prof. Sadık Kakaç, en etkin bilim insanları listesinde

Listeye, Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. Sadık Kakaç’ın yanı sıra, Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nejat Akar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. Hamza Kurt ve yine Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. Erdem Acar girdi.

1932 Çorum doğumlu olan Prof.Dr. Sadık Kakaç, uzun yıllar Amerika’da ve ODTÜ’de görev yapmış, uluslararası kuruluşlarda ve üniversitelerde çalışmalarda bulunmuştu. Prof. Kakaç, 2007’den beri TOBB ETÜ çatısı altında bulunuyor. (Haber Merkezi)

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