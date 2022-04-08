Prof. Sabuncuoğlu, TED Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı

1958 yılında Çorum’da dünyaya gelen Prof. Sabuncuoğlu, Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla ODTÜ ve Wichita Eyalet Üniversitesi’nden aldı. Doktoradan sonra 23 yıl Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Sabuncuoğlu, daha önce Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü yapmıştı. Sabuncuoğlu, son kararname ile TED Üniversitesi Rektörü oldu. (Haber Merkezi)

