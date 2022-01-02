Prof. Rahmi Türk Çorum’daydı
Sanayici-iş insanı Sait Kömürcü’nün Antalya’da tarımsal üretim yapan dünürü Prof.Dr. Rahmi Türk, Sait Kömürcü ve Bursa’da yaşayan kardeşi Sami Kömürcü ile birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret ederek dostu Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi. (Volkan SINAYUÇ)
Güncel 02.01.2022, 16:49
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