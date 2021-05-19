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Prof. Özalp Memleket Partisi’nde danışman
Hitit Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Özalp, Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin danışman kadrosu içinde yer aldı.
Güncel 19.05.2021, 00:07
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Muharrem İnce’nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi’nde, Prof.Dr. Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü olurken, CHP’den istifa eden üç milletvekili M.Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel Genel Başkan Yardımcısı olarak açıklandı.
(Haber Merkezi)
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