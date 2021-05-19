Prof. Özalp Memleket Partisi’nde danışman 

Muharrem İnce’nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi’nde, Prof.Dr. Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü olurken, CHP’den istifa eden üç milletvekili M.Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel Genel Başkan Yardımcısı olarak açıklandı.

(Haber Merkezi)

