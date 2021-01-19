Prof. Kesim’den öğretmenler için “dijital kültür”

Çorum doğumlu ve 1969 Çorum Lisesi mezunu olan Prof.Dr. Mehmet Kesim, 1974 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1976’da Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi Eğitim Televizyonu’nda Stüdyo ve Proje Mühendisi olarak göreve başladı. 1979’da asistan olarak akademik kariyere ilk adımı attı. Televizyon teknolojileri konusunda İngiltere ve Almanya’da ileri düzeyde eğitim aldı.

1982’de Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi’nin kuruluşunda görev alan Mehmet Kesim, 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. AÖF Dekan Yardımcılığı da yapan Kesim, önceki yıl emekli olmakla birlikte, hem AÖF’de, hem de TED ve Maltepe üniversitelerinde ders vermeye devam ediyor. İletişim teknolojileri alanında ülke çapında otoritelerden biri olarak biliniyor.

(Haber Merkezi)