Prof. Karabaş’a kutlama ziyareti
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş’ı ziyaret ederek kutladılar ve başarı dileklerini ilettiler.
Güncel 14.07.2020, 18:43
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Ziyaret sırasında, Prof. Karabaş’ın Öğretim Görevlisi eşi Ozan Karabaş da bulundu. (Haber Merkezi)
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