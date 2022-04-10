Prof. İ.Hakkı Özölçer Rektörlüğü devraldı

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer devir-teslim töreninde, “Öncelikle şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Bu vesileyle dört yıl boyunca Rektörlük görevini yürüten Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya da bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Akademik hayatının 20 yılını Zonguldak’ta geçirdiğini belirten Rektör Özölçer, “Bugünden başlayarak tüm enerjimizi şehrimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte Üniversitemizi ve Şehrimizi geliştirmek için harcayacağız.” ifadesini kullandı.



Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Prof. Özölçer’e cübbe giydirirken, Özölçer de Çufalı’ya teşekkür plaketi verdi.

(İHA)

