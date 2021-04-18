Prof. Halis Dokgöz’ün sergisi sanat dünyasında “ses getirdi”

Aynı zamanda iyi bir karikatürcü olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. Halis Dokgöz’ün 6 Nisan 2021 günü İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açtığı karikatür sergisi, büyük ilgi gördü ve gerek yazılı ve görsel medyada, gerekse sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Hemşehrimiz Prof.Dr. Halis Dokgöz, 30 Nisan’a kadar açık kalacak serginin gördüğü ilgiden memnuniyetini ifade ederken, serginin açılmasına olanak tanıyan İzel Rozental ve Tan Oral üstatlara teşekkürlerini sundu. Prof. Dokgöz, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve İstanbul Tabip Odası yöneticileri başta olmak üzere, desteklerini gördüğü tüm dostlarına ve karikatürseverlere de teşekkür borçlu olduğunu ifade etti.

(Haber Merkezi)

