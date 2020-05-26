Prof. Ersoy’dan kutlama

Çorum’da barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi, altyapı sorunlarının çözümü, ekonomik ve toplumsal sıkıntıların aşılması yönündeki birlik-beraberlik çağrıları nedeniyle, Yolyapar’a takdirlerini ifade eden Prof. Ersoy, “Çorum için çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Bunun devamını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)