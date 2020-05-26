Çorum’da barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi, altyapı sorunlarının çözümü, ekonomik ve toplumsal sıkıntıların aşılması yönündeki birlik-beraberlik çağrıları nedeniyle, Yolyapar’a takdirlerini ifade eden Prof. Ersoy, “Çorum için çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Bunun devamını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
Prof. Ersoy’dan kutlama
1994-2002 yılları arasında Çorum Belediye Başkanı olan Prof.Dr. Arif Ersoy, Ramazan Bayramı’nda, dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak bayramını kutladı ve sohbet etti.
26 Mayıs 2020 Salı 17:43