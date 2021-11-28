Prof. Dr. Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
Güncel 28.11.2021, 17:27
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan sosyal medya hesabından Özdağ’ın hastaneye kaldırıldığını ve serum tedavisi uygulandığını açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın geçirdiği ağır grip nedeniyle hastanede müşahede altında olduğu bildirildi.
(Haber Merkezi)
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