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Prof. Dr. Uğur Batı, kadınlara “Değişimin Bilgeliği”ni anlattı

Reklamcılık ve iletişim uzmanı, stratejist, eğitim danışmanı, yazar Prof. Dr. Uğur Batı, Çorum’da kadınlarla buluştu.

Prof. Dr. Uğur Batı, kadınlara “Değişimin Bilgeliği”ni anlattı

Reklamcılık ve iletişim uzmanı, stratejist, eğitim danışmanı, yazar Prof. Dr. Uğur Batı, Çorum’da kadınlarla buluştu.

14 Şubat 2020 Cuma 22:00
Prof. Dr. Uğur Batı, kadınlara “Değişimin Bilgeliği”ni anlattı

Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından düzenlenen “Değerler Üzerine Konuşmalar” ana başlıklı etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda 27 Ocak’ta ekonomist Armağan Çalışkanalp tarafından verilen “Eko kriz nasıl yönetilir?” ve “Yurtdışı finans kaynaklarına nasıl ulaşılır?” konulu etkinliğin ardından İŞKAD’ın düzenlediği ikinci söyleşi de dün gerçekleştirildi.

Reklamcılık ve iletişim uzmanı, stratejist, eğitim danışmanı, yazar Prof. Dr. Uğur Batı’nın “Değişimin Bilgeliği” isimli söyleşi programı dün 15.30-17.45 saatleri arasında Anitta Otel’de geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Çorum İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, İŞKAD Yönetim Kurulu ve üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Genel Müdürümüz ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Halkla İlişkiler Müdürümüz ve Yazarımız Selda Fındık ile çok sayıda davetli de katıldı.

(Erkan BAYATLI)

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