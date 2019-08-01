Prof. Dr. Şimşek’in ataması duyuruldu

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk göreve başladığı günlerde rektör yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Nurcan Baykam'ı aynı göreve yeniden atamıştı. Rektör Öztürk şimdi de Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’i Rektör Yardımcılığı görevine atadı.

HİTÜ internet sitesinde yapılan duyuruda ataması yapılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

PROF. DR. HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK KİMDİR?

1968’de Bayburt/Aydıntepe’de doğdu. İlkokulu Aydıntepe, orta öğrenimini Bayburt İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1993’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1996’da OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve 2002’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktora öğrenimini tamamladı.

1994 yılından 2003’e kadar Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2003’te aynı ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı. 2006’da kadrosu Hitit Üniversite-si İlahiyat Fakültesine aktarıldı. 2008’de Doçent unvanını aldı. 2014’te Profesör kadrosuna atandı. 2016’da geçici görevlendirmeyle Bayburt Üniversitesi’nde görev aldı.

2016-2019 arasında BAYÜ’de rektör yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan vekili olarak görev yaptı. Halen Hitit Üniversitesi’nde rektör yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

(Haber Merkezi)