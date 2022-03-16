Prof. Dr. Sezikli’yi kutladılar
Vali Mustafa Çiftçi ile beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Mesut Sezikli’yi ziyaret ederek kutladı.
Güncel 16.03.2022, 18:28
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Vali Mustafa Çiftçi’ye ziyarette Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı eşlik etti. Ziyarette ayrıcaHitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar da hazır bulundu.
Vali Çiftçi, Prof. Sezikli’yi kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini iletirken, Mesut Sezikli de heyete nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.
(Volkan SINAYUÇ)
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