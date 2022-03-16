Prof. Dr. Sezikli’yi kutladılar

Vali Mustafa Çiftçi’ye ziyarette Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı eşlik etti. Ziyarette ayrıcaHitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar da hazır bulundu.

Vali Çiftçi, Prof. Sezikli’yi kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini iletirken, Mesut Sezikli de heyete nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

