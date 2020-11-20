Prof. Dr. Sezikli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sezikli, AA muhabirine, test sonucunun dün akşam pozitif çıktığını ve kendisini evinde karantinaya aldığını söyledi.

Hastanede gerekli tetkikleri yaptırdığını ve tedaviye başlandığını belirten Sezikli, "Allah'a şükür sağlığım gayet iyi. Sağlık çalışanları 7-10 gün arasında karantinada kalıyor. Ben de karantinayı evimde geçireceğim." dedi.