Prof. Dr. Sezikli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çorum Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Güncel 20.11.2020, 14:18
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Sezikli, AA muhabirine, test sonucunun dün akşam pozitif çıktığını ve kendisini evinde karantinaya aldığını söyledi.
Hastanede gerekli tetkikleri yaptırdığını ve tedaviye başlandığını belirten Sezikli, "Allah'a şükür sağlığım gayet iyi. Sağlık çalışanları 7-10 gün arasında karantinada kalıyor. Ben de karantinayı evimde geçireceğim." dedi.
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