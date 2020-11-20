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Prof. Dr. Sezikli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çorum Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Güncel 20.11.2020, 14:18
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Prof. Dr. Sezikli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sezikli, AA muhabirine, test sonucunun dün akşam pozitif çıktığını ve kendisini evinde karantinaya aldığını söyledi.

Hastanede gerekli tetkikleri yaptırdığını ve tedaviye başlandığını belirten Sezikli, "Allah'a şükür sağlığım gayet iyi. Sağlık çalışanları 7-10 gün arasında karantinada kalıyor. Ben de karantinayı evimde geçireceğim." dedi.

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