Prof. Dr. Mortan, iş dünyasıyla bir araya geldi

Alapala Holding’in konuğu olarak Çorum’a gelen ekonomist Prof. Dr. Kenan Mortan, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Teknokent’te iş dünyası ile bir araya geldi.

Alapala Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın açış konuşmasıyla başlayan söyleşide Prof. Dr. Mortan, ekonomideki gelişmelerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. (Nurdan AKBAŞ)

