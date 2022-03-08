Prof. Dr. Mesut Sezikli Tıp Fakültesi Dekanı 

Hitit Üniversitesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin HİTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine vekaleten atamasının yapıldığı bildirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından YÖK’e sunulan teklifin ardından YÖK’ten gelen onayla birlikte Tıp Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin yeni görevine bugün resmi olarak başlayacağı da öğrenildi.

PROF. MESUT SEZİKLİ KİMDİR?

26 Ağustos 1973’de Çorum’da doğan Sezikli, ilk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra lise eğitimini Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlayan Sezikli, 1998 yılında mezun oldu. Çankırı Atkaracalar İlçesi’nde 2 yıl pratisyen hekimliğin ardından 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2004 yılında bitirdi. Askerliğini Ankara Mevki Hastanesi’nde yapan ve Ekim 2007 YDUS Sınavı’nda Haydarpaşa Numune E.A.H. Gastroenteroloji bölümünü kazanarak 2011 yılı Ocak ayında gastroenteroloji uzmanı olan Sezikli, 2014 yılı Mart ayında doçent, 2019 yılında ise profesör oldu. Prof. Dr. Mesut Sezikli evli ve 3 çocuk babası.

(Volkan SINAYUÇ)

