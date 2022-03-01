Prof. Dr. İrfan Çağlar’dan Rus işgaline kınama

Türk Ocağı Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Rusya’nın yakın tarihteki somut örneklerin bir benzerini daha sahneye koyarak, bütün diplomatik çabaları gözardı ederek, bağımsız bir ülke olan Ukrayna’nın egemenliği ve halkının iradesini, bütün uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerini hiçe sayarak planlı bir şekilde bu ülkeyi işgale başlamasını şiddetle kınadığını vurguladı.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Çağlar; “Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin caydırıcılıktan uzak kalan, âdeta işgalin nereye varacağını izleyen politik tutumları ve cılız tepkileri, ne yazık ki bugün Ukrayna’nın ve Ukrayna halkının içinde bulunduğu acı ve korku ikliminin yaşanmasının önüne geçememiştir. Rusya’nın Kırım’ı işgali sonrası vatanlarından ayrılmak zorunda kalan ve başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Kırım Türklerinin hayatından endişe duyuyoruz. Devletimizin resmî makamları ve bölgedeki paydaşlarımızla iletişim kurarak durumu yakından takip ettiğimizi, ihtiyaç hâlinde insani yardım kanallarını oluşturma çabası içerisinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

