Prof. Dr. Haydar Baş vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.
Güncel 15.04.2022, 23:56
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi’ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.
BTP teşkilatları da tüm Türkiye’de iftar sonrası eş zamanlı anma programları düzenledi. (Haber Merkezi)
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