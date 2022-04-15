Prof. Dr. Haydar Baş vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi’ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

BTP teşkilatları da tüm Türkiye’de iftar sonrası eş zamanlı anma programları düzenledi. (Haber Merkezi)

