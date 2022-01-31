Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı

Haydar Baş’ın eğitim, gençlik anlayışı, sanata ve spora bakışı ve kaleme aldığı eserlerin özellikleri de belgeselde anlatılan konular arasında yer alıyor.

Gala programında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, belgeselin üçüncü bölümü için babasının doğum tarihini planladıklarını belirterek, “Aslında babam hayatın içinde olan ve hakkaniyete dikkat eden, vatanına, milletine, devletine fayda sağlayabilecek kim, hangi vazifede olursa olsun, ne şekilde bir insan olması gerekiyorsa o insanı tanıtıp bizim önümüze koymuş bir insandı.” dedi.

(Haber Merkezi)

