Prof. Dr. Haydar Baş belgeselle anıldı
Bağımsız Türkiye Partisi’nin merhum lideri Prof. Dr. Haydar Baş, “Benim” adını taşıyan belgesel serisinin üçüncü bölümü ile memleketi Trabzon’da anıldı. Belgeselin bu bölümünde, Prof. Baş’ın 70’li-80’li yıllarda verdiği birlik ve beraberlik konferansları, Milli Ekonomi Modeli ile dünya barışına sağladığı katkı, Atatürk ve Ehl-i Beyt vurgusu yaparak Türkiye ve İslam dünyası üzerine kurulan oyunları bozması anlatılıyor.
Güncel 31.01.2022, 22:14
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Haydar Baş’ın eğitim, gençlik anlayışı, sanata ve spora bakışı ve kaleme aldığı eserlerin özellikleri de belgeselde anlatılan konular arasında yer alıyor.
Gala programında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, belgeselin üçüncü bölümü için babasının doğum tarihini planladıklarını belirterek, “Aslında babam hayatın içinde olan ve hakkaniyete dikkat eden, vatanına, milletine, devletine fayda sağlayabilecek kim, hangi vazifede olursa olsun, ne şekilde bir insan olması gerekiyorsa o insanı tanıtıp bizim önümüze koymuş bir insandı.” dedi.
(Haber Merkezi)
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