Prof. Dr. Baykam’dan kene uyarısı: “Teması kesin”

Prof. Dr. Baykam, havaların ısınmasıyla bazı illerde ve Çorum'da KKKA vakalarının görülmeye başladığını söyledi. Baykam, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından korunmanın en önemli yolu keneyle teması kesmek” dedi.

‘KIRIM KONGO GÖZDEN KAÇABİLİYOR’

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığının ilk bulguları olan ateş, halsizlik, vücut ağrısı bazen karın ağrısı, ishal gibi belirtilerin şu dönemde yaygın olan Covid-19 hastalığıyla benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Baykam, benzer şikayetlerde hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının doğru teşhis konulması açısından dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Baykam, “Benzer belirtilerle hastaneye başvuran kişiler eğer tarım veya hayvancılıkla uğraşıyorsa mutlaka bunu hekime bildirmeli. Öncelikle Covid-19 ile değerlendirileceği için Kırım Kongo gözden kaçabiliyor. Sağlık çalışanları da mutlaka keneyle teması sorgulamalı. Tanı yönünden gerekli testler yapılmalı” ifadesini kullandı.

‘KENEYLE TEMASI KESİN’

Halkı keneye karşı gerekli önlemleri almaları yönünde uyaran Baykam, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından korunmanın en önemli yolu keneyle teması kesmek. Yerden yürüyerek ayaklardan vücuda çıkan kenenin cildimize ulaşmaması için cildimizde açık alan bırakmamamız lazım. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar ya çizme giyerek bunu sağlamalılar ya da pantolonu çorabın içine sokmak gibi bir yöntemle virüsün bulaşması önlenmeli” dedi.

‘VATANDAŞLARI UYARDI’

Özellikle tarımsal alanlarda, hayvancılık yapılan bölgelerde vakaların artışına dikkat çeken Baykam şunları kaydetti: “Gün içinde tarla, bahçe, hayvan otlatılan yerlerde mutlaka önlem alarak kene temasının önlenmesi gerekiyor. Eve dönüşte ise mutlaka vücut kontrol edilmeli, kene tutunması varsa vakit kaybetmeden mutlaka pens veya elle teması önleyen kumaş ya da kağıt ile kısa sürede kene çıkartılmalı. Yakında bir sağlık merkezi varsa zaman kaybetmeden gidilebilecek orada da kenenin usulüne uygun çıkarılmasını sağlayabiliriz ama sağlık merkezi uzak ise oraya gitmek için zaman harcamamalı, kenenin vücutta kalma süresini en aza indirmeliyiz. Çıkartırken kesinlikle çıplak elle temas edilmemesi çok önemli.”

