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Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu Alacahöyük’e defnedildi

Ankara’da Özel Acıbadem Hastanesi’nde kalp yetmezliğinden hayata veda eden Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu Alacahöyük’e defnedildi

Ankara’da Özel Acıbadem Hastanesi’nde kalp yetmezliğinden hayata veda eden Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 18:46
Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu Alacahöyük’e defnedildi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Alacahöyük kazılarını yöneten ve Çorum’un arkeolojisine büyük emeği geçen, Arkeolog Semra Çınaroğlu’nun eşi, Ayben Çınaroğlu Gözütok ve Sinem Çınaroğlu Erener’in babaları olan Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, vasiyeti üzerine Alacahöyük’e defnedildi.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ndeki törenin ardından cenaze Kocatepe Camii’ne getirildi.

Buradaki törene, Çınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, öğrencileri ve meslektaşları katıldı.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından cenaze Alacahöyük’e getirilerek ikindi sonrası toprağa verildi.

Aykut Çınaroğlu, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan mezun olmuş ve asistan ve doçent olarak Anadolu’da çok sayıda arkeolojik kazıya katılmıştı.

Bu yıla kadar yaklaşık 20 yıldır Alacahöyük Kazı Başkanı olarak görev yapan, fakültesinde, Dekan Yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, dolayısıyla Senato Üyeliği görevlerinde bulunan Çınaroğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, arkeoloji camiasına başsağlığı diler.

(Taner ŞİMŞEK)

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