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Prof. Dr. Aygül Süel sempozyuma katıldı

Güncel 20.04.2021, 22:56
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Prof. Dr. Aygül Süel sempozyuma katıldı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Şapinuva Kazı Başkanı Prof.Dr. Aygül Süel, Koç Üniversitesi Araştırma Merkezi’nin Charles Üniversitesi ve Tübingen Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlediği  “M.Ö. İkinci Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler (WANAT) konulu çevrimiçi sempozyuma katıldı. 
Zoom üzerinden gerçekleştirilen sempozyumda, Hitit uygarlığının Batı Anadolu’ya etkileri de değerlendirildi. (Haber Merkezi)
 

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