Prof. Dr. Alkan genel sekreterlik personeliyle buluştu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam’ın da eşlik ettiği toplantıda Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Yazı İşleri Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İç Denetim Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Bilgi Edinme Birimi personeli hazır bulundu.

Personele hitaben konuşan ve HİTÜ’nün hızla geliştiğine ve büyüdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, “Bu süreçte yaptığınız özverili çalışmalarınızla üniversitemize önemli katkılar sağladınız. Hepimiz büyük bir bütünün parçalarıyız. Hepinizin gayreti bütünün içerisinde büyük önem arz ediyor. Bu süreçte omuz omuza, hep birlikte çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdürdük. Hepinize gayretleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)