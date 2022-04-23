Prof. Dr. Alaattin Karaca, Sezai Karakoç’u anlatacak 

Hitit Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenecek konferans ile mütefekkir ve şair Sezai Karakoç’un fikir dünyası konuşulacak. 25 Nisan Pazartesi günü Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilecek programda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi,hemşehrimiz Prof. Dr. Alaattin Karaca anlatacak.

Geçtiğimiz yıl 16 Kasım’da yitirdiğimiz eserleriyle, fikirleriyle topluma yön veren, mütefekkir ve şair, Cahit Zarifoğlu’nun ifadesiyle yedi güzel adamdan biri Sezai Karakoç’u bu vesileyle rahmetle anacaklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, şehirdeki tüm paydaşlarla, kurumlarla ortak proje ve çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

