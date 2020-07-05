Prof. Deniz, uluslararası bilimsel derginin editörü olarak büyük takdir gördü

Derginin Baş Editörü The Pennsylvania State University’den Prof.Dr. Virendra M. Puri, derginin etki faktörünün (IF) artırılmasında gösterdiği çaba ve gayretleri nedeniyle elektronik posta ile Prof.Dr. Vedat Deniz’i tebrik etti.

Prof. Deniz’in parçacıklı (taneli) malzemelerin teknolojisi ve bilimi üzerine bilimsel yayınları ve bu alandaki dergilerde yapmış olduğu hakemliklerde göstermiş olduğu başarısından dolayı “Associate Editor” teklifi 2017 yılında derginin Baş Editörlerinden Boston University’den Prof.Dr. Malay K. Mazumder’den gelmişti.

İngilizcesi “impact factor” (IF) olan etki faktörü, akademik saygınlık açısından önemli bir değerlendirme aracı. Bir derginin etki faktörü, dergide yayınlanan makalelere ne kadar atıf yapıldığı ile doğru orantılı. Prof. Deniz’in editörlüğünden sonra derginin IF değeri, 3 yıl içinde yüzde 107 artarak 0.784’ten 1.619’a çıktı. (Haber Merkezi)