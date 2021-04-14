“Prof. Baş’ın fikirleri geleceğin Türkiye’sine hizmete devam ediyor”

Tanık, “İnanıyoruz ki liderimizin görüşleri geleceğin dünyasına yön verecektir. ‘Paraya Tapma Dini’nin ekonomik hakikat diye yutturulduğu Kapitalizmi, ‘Milli Ekonomi Modeli’yle tarihe gömdü. Onun ekonomi hakkındaki görüşleri geleceğin dünyasını şekillendirecek, mazlum milletler için ümit olacaktır.” ifadesini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, Kurucu Genel Başkanları Prof.Dr. Haydar Baş’ın vefatının 1. Yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Prof. Baş’ın fikirlerinin, şimdiki Genel Başkan Hüseyin Baş’ın liderliğindeki Bağımsız Türkiye partisiyle geleceğin Türkiye’sine hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

BTP İl Başkanı Tanık’ın açıklaması şöyle:

“Bağımsız Türkiye Partisi Çorum Teşkilatı olarak Genel Başkanımız Muhterem Prof. Dr. Haydar Baş’ı ebediyete irtihalinin birinci yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz.

O; ilim, fikir ve bir aksiyon insanı olarak mücadeleyle geçen ömrünü kayalık darboğazlarda yönünü arayan bir nesle, ‘İşte iz, geliniz!’ diyerek yön gösterdi. Gençliğin kendi yararına kazanılması ölçüsünden hareketle onları milletine hizmet etme ülküsüyle yoğurdu. Sağ, sol gibi sınıflandırmalarla birbirinin boğazına sarılmak üzere olan topluluklara ‘Birliğin Temel Unsurları’ sempozyumları düzenleyerek hakikatte birbirimizi sevmeden kâmil bir Müslüman dahi olamayacağımızı anlattı. Özel televizyonlarla topluma ahlaksızlık pompalanırken o, milletimize Kur’an öğreten televizyon kanallarını hediye etti. ‘İslam’a İtirazlar ve Kuranı Kerim’den Cevaplar’ konferanslarıyla İslam’ın ve Kuran’ın savunuculuğunu yaptı.

Merhum liderimiz hem geçmişi çok iyi bilen, hem bugünü çok iyi yorumlayan, hem de geleceği öngörebilen ufkun insanıydı. Milletimizin geleceğini karartmak için İslam adına diyalog fitnesi saçanlarla, kadrosuyla mücadele etti. Hakkındaki iftira ve karalama kampanyalarına, onca davaya rağmen yolundan dönmedi, üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Onu suçlayanlar hem milletin vicdanında, hem de adalet nezdinde mahkûm oldu.

Geçen yüzyılı Osmanlı Devleti’nin yıkılışı şekillendirmişti. Gelecek yüzyılı Türkiye’nin kararlarıyla şekillenmektedir. Bu noktada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüş ve düşüncelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Onun emperyalistlerle mücadelesi tekrar incelenmelidir, anlayışıyla hareket eden Hocamız; milletin ufuksuz, lidersiz, hedefsiz bırakılma gayretlerine Türk milletini tekrar Atatürk’le tanıştırarak cevap verdi. ‘Hoş Geldin Atatürk’ eseriyle Türk milletini Ulu Önder’le tekrar buluşturdu.

Darmadağınık İslam Ümmetini de bir araya getirecek formül de Muhterem Genel Başkanımıza aittir. Kendi bakış açısını, değerlendirme kriteri, gerçek din zanneden ve kendisi gibi düşünmeyenleri gerçek Müslüman olarak kabul etmeyen kitlelere ‘Birliğin Merkezi Olarak Ehli Beyti’ işaret etti.

O bize; milletini ve insanlığı sevmeyi, sevilmeyi, yüceltmeyi öğretti. İnandığı değerleri uğrunda dimdik durmayı, eğilip bükülmemeyi, asla taviz vermemeyi öğretti, O bize geçici dünyalık sevdalar peşinde koşanlardan olmamayı, öğretti. O bize öğrenmeyi, öğretmeyi, milletine hizmet etmeyi öğretti. O fikirleriyle milletimizin ufkunu genişletti. Ömrünü milletine hizmete adadı.

İnanıyoruz ki liderimizin görüşleri geleceğin dünyasına yön verecektir. ‘Paraya Tapma Dini’nin ekonomik hakikat diye yutturulduğu Kapitalizmi, ‘Milli Ekonomi Modeli’yle tarihe gömdü. Onun ekonomi hakkındaki görüşleri geleceğin dünyasını şekillendirecek, mazlum milletler için ümit olacaktır.

Merhum Gelen Başkanımız hem akademisyen olarak, hem de sivil toplum kuruluşları yöneticisi olarak siyasetteki projeleriyle ülkesine ve insanlığa büyük hizmetler etmiştir. Hizmetleri sadece görüş düşünce ve eylemlerinden ibaret değildir. O yetiştirdiği insanlarla, kadrosuyla Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın liderliğindeki Bağımsız Türkiye partisiyle geleceğin Türkiye’sine hizmet etmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Genel Başkanımızı, Hocamızı, Baştürk’ümüzü, Hoca Atatürk’ümüzü; vefatının birinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)

