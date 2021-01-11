Prof. Altun’dan kutlama mesajı
Güncel 11.01.2021, 23:57
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun, tüm gazetecilere birer mesaj göndererek, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Prof. Altun, mesajında şöyle dedi:
“Merhaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. İyi ki varsınız.”
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