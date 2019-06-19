“Problemlere çözüm üreten insanlar yetiştiriyoruz”

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan etkinlikte, bir yıl boyunca okul öğrencileri tarafında başarılı bir şekilde hazırlanan materyal ve resimlerin görücüye çıkarıldığı serginin açılışı protokol tarafından yapıldı.

Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halit Çağdaş, ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz, Dernekler İl Müdürü Mustafa Bayrak, ÇORİMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Külcü, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yakup Duran, Okul Aile Birliği Başkanı İrfan Değirmenci, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, okul öğrencilerinden Mustafa Avcı’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Ali Kuru, Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 2016 2017 eğitim öğretim yılında açıldığını söylerken, okulların misyonunun ilimde öncü, fikirde özgün ve ahlâkta örnek nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak eğitim öğretimine devam ettiğini belirten Kuru, “Gayemiz kendisi ve yaşadığı toplum için bilgili kültürlü başarılı kendine güvenen inançlı gençler yetiştirmek bilginin ve ahlaki kuralların temel değerler olarak referans alındığı farklılıkların birer zenginlik olarak benimsendiği sevgi ve saygıya dayalı gönüllü birliktelikler oluşturmaktır 21. yüzyılda gelişen ihtiyaçlara cevap verecek bireyler olarak onları hayata hazırlamak insanlara değer veren problemlere çözüm üretebilen milli ve manevi değerlerini koruyan ve geliştiren kişilikli insanlar olarak onları yetiştirmektir” dedi.

Konuşmanın ardından okul öğrencilerinden Tuana Çabuk “Kaldırımlar”, Muhammet Eren “En iyisi sen ol”, Selen Ayça Şahin “Her şey sende gizli”, Zeynep Begüm Pelteci “Sol yanım acıyor anne”, İsmet Şenöz “Cenk Marşı” isimli şiirleri okudu.

Program, ülke geneli ve il genelinde İmam Hatip Liseleri arası yapılan yarışmalarda okulu temsil ederek dereceye giren öğrencilere etkinliğe katılan protokol tarafından ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

(Haber Merkezi)