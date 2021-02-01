“Problem üretmek yerine problemi çözmeye çalışıyoruz”

Caddedeki otoparkla ilgili ihalenin yeni yapıldığını anımsatan Bölükbaş, “İhaleyi alan firmanın yapması gerekenler var. Bunlar belli olduktan sonra ihale onaylanacak. Otopark meselesi tüm Türkiye’nin kanayan yarası olmakla birlikte şehrimizin de kanayan yarasıdır.

Bu öngörülemeyen bir durum haline gelmiş. Örneğin Bahçelievler’de eviniz varken iki katlıyken, arabalar için her yer müsaitken zamanında 5 kat, 6 kat verilmiş, Bahçelievler apartmanlar bloğu haline dönüşmüş ve kaldırımlar otopark haline dönüşmüştür. Bunu rahmetli Turhan Kılıçcıoğlu da öngörememiştir. Ondan sonrakileri de düşünemedi. Vizyon meselesi.

Bugün için çalışmalar yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde yapacağımız Bedesten’in altına iki katlı otopark yapacağız. Şehrimiz içerisinde başka semtler içerisinde de yapılacak. Problem üretmek yerine mevcut problemi çözmeye çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)