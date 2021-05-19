“Prefabrik yapılar 200 bin lira pahalıya mı yapılıyor?”

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Belediye tarafından, yöresel ürünlerin teşhir ve satışı için üç ayrı noktada yaptırılan üç adet prefabrik yapının, kendi hesabına göre 200 bin lira pahalıya malolduğunu belirterek, “Ahilik geleneğinden gelen bir esnaf olarak, bilmediğimiz bir ayrıntı mı var, yoksa yandaşlık mı söz konusu, merak ediyorum” dedi.

Çorum’a çakılan her çivinin yanında olduklarını, ancak gördükleri yanlışları ifade etmeyi de sorumluluk saydıklarını belirten Erkan Yıldız, “Yapılan işin maliyetini, her usta şöyle bir baktı mı hesap eder. 374 bin liraya ihale edilen 3 prefabrik yapının maliyetini ben 174 bin lira olarak hesapladım. Arada 200 bin lira fark var. Bizim göremediğimiz farklı bir özelliği varsa bilmek isteriz.” İfadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

