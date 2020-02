“Pos kullanım ücreti kalkmalı”

POS cihazının zaten esnafın ücretini vererek aldığı bir cihaz olduğunu söyleyen TESK Başkanı Palandöken, “POS cihazı ile yapılan her işlemden komisyon alınırken bir de aylık kullanım ücreti almak doğru değil. Bankalar esnafımızın maliyetini artıran ve rekabet koşullarını güçleştiren POS kullanım ücretini kaldırmalı. Esnafımız üzerinden çifte kazanç elde edilmemeli” dedi.

Esnaf ve sanatkârların kullandığı POS cihazlarından çeşitli isimler altında alınan aylık ücretlerin küçük işletmelere büyük külfet getirdiğini ifade ederek bankaların esnaftan her ay 55 TL ile 100 TL arasında değişen POS kullanım ücreti tahsil ettiğini söyleyen Bendevi Palandöken: “POS cihazı sayesinde güncel ticari hizmete ayak uydurmaya çalışan, her işlem için bankalara komisyon ödeyen, cihazın teknik bakım ücretini, elektrik giderini ödeyen esnafımıza POS kullanım ücreti büyük bir külfet getirmektedir. Esnafımız her POS cihazı için ve anlaşmalı olduğu her banka için farklı ücret ödemektedir. Bankalar bu cihazlar aracılığıyla yapılan her satıştan komisyon adı altında kar elde ederken bir de her ay cihaz kullanım bedeli tahsil etmek adil bir uygulama değil” şeklinde konuştu.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların çağa ayak uydurup ayakta kalabilmesi için POS cihazı kullanmak zorunda olduğunu da hatırlattı.

(Haber Merkezi)