Poroy’un kutlaması
Çorum’un geçmiş dönem valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, sabah Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.
Güncel 24.07.2020, 20:44 25.07.2020, 01:51
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Vali Poroy, Çorum’un tüm basın mensuplarına, ÇORUM HABER aracılığı ile başarı ve esenlik dileklerini iletti. (Haber Merkezi)
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