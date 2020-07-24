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Poroy’un kutlaması

Çorum’un geçmiş dönem valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, sabah Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.

Güncel 24.07.2020, 20:44 25.07.2020, 01:51
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Poroy’un kutlaması

Vali Poroy, Çorum’un tüm basın mensuplarına, ÇORUM HABER aracılığı ile başarı ve esenlik dileklerini iletti. (Haber Merkezi)

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