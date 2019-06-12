Poroy, peşpeşe iki dost acısı yaşadı

Hüseyin Poroy, son bir hafta içinde, iki dost acısını peşpeşe yaşadı.

Geçen hafta hayata veda eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Poroy’un İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden sınıf arkadaşıydı ve kendi ifadesiyle “eskimeyen dostu” idi.

Hukuk’tan üç arkadaş, merhum Kazım Arslan ve Rifat Apaydın, kısa süre önce Hüseyin Poroy’un Ankara’daki evinde buluşmuşlar, eski günleri anmışlardı.

Kayhan Coşkun ile bugün toprağa verdiğimiz eşi Hikmet Coşkun da, Ayla-Hüseyin Poroy çiftinin yakın aile dostlarıydı.

Poroy, Hikmet Coşkun’un vefat haberini alır almaz, O’nun kendilerine armağan ettiği tablonun fotoğrafını dostu Mehmet Yolyapar’a göndererek, “Evimizde iki dostumuzun tablosu asılı. Biri Hikmet Hanım’ın, diğeri ise Hülya Hanım’ın” dedi.

Hülya Yolyapar ile merhume Hikmet Coşkun, 2000’li yılların başlarında, aynı atölyede amatör olarak birlikte resim çalışmışlardı.

(Haber Merkezi)