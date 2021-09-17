Poroy, Öztürk, Erzen ve Özbayram’ın takdirleri

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak meslek yaşamında 52. yıla girişini ve ÇORUM HABER’in 37. yayın yılını kutladı. Yolyapar’ın ve yönettiği gazetenin gösterdiği performansın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Poroy, Çorumluların da bu değerin farkında olduklarına inandığını söyledi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi, köşe yazarı Saygı Öztürk, telefonla aradığı arkadaşı Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarını kutladı. Yolyapar’ı, memleketini terketmeyip oranın iyiliği, güzelliği, kalkınması, gelişmesi adına mücadele eden gazetecilerin en iyi örneklerinden biri olarak niteleyen Saygı Öztürk, “Bunca yıl bıkmadan, usanmadan, yılmadan Çorum için çaba harcayan sevgili dostuma daha nice yıllar temenni ediyorum.” dedi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, meslekte 52. yılına giren Mehmet Yolyapar’ın memleket ve meslek sevgisini gıpta ederek izlediğini belirterek, daha nice yıllar Çorum’a hizmetlerinin devamı dileğinde bulundu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram da, telefonla kutladığı Mehmet Yolyapar’a, her kesimle barışık, Çorum’un yararlarını önde tutan objektif ve etkin yayın politikasının takdirle karşılandığını söyledi.

(Haber Merkezi)

