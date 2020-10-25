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Pompalı tüfekle vuruldu

Ankara’da silahlı saldırıya uğrayan Çorumlu genç hayatını kaybetti.

Güncel 25.10.2020, 19:37
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Pompalı tüfekle vuruldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Çankaya ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK) Maltepe Köprüsü altında yaşandı. İddialara göre A.T.A ile Emrah D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T.A sinirlerine hakim olamayarak Emrah D.'yi pompalı tüfekle iki el ateş ederek vurdu. Emrah D. pompalı tüfekten çıkan mermilerle kolundan ve kalçasından yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtarılan ve sağlık ekiplerince İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılan Emrah D. bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede pompalı tüfeğe ait olduğu anlaşılan iki adet boş kovan tespit etti.

Zanlı A.T.A. polisin çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. Çorum'un Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Emrah D. Kargı Hacıhamza köyünde sevenleri tarafından toprağa verildi.

(Haber Merkezi)

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