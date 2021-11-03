Polisten uyuşturucuya karşı “uyuma” projesi

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 81ilde narkotik suçlardan işlem gören şahıslar üzerinde yapılan Narko-Anket araştırmasında; bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin “ev hanımı” olduğu ve uyuşturucu kullanmaya başladığı ilk yer olarak ise yüzde 47,5 ile “kendi evlerinin” olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Uyuşturucu madde kullanımının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençleri olmak üzere toplum açısından büyük tehlike arz ettiğinin ifade edildiği açıklamada, “Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır.

Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen Uyuma Uygulaması aktif hale getirilmiştir.

Evlerde çocuklarının durumunu en iyi bilen, hisseden, gözlemleyen annelerimiz olması nedeniyle, annelerin çocuklarının üzerinde etkinliğini geliştirmek amacıyla, Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Büro Amirliğince, il merkezi ve ilçelerimizde “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Uyuma” tanıtımı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Faaliyetlerimiz kapsamında; il merkezinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 16.00-20.00 saatleri arasında alışveriş merkezinde etkinlik düzenlenerek 860 vatandaşımıza ulaşılmıştır” denildi.

(Haber Merkezi)

