Polisten uyuşturucu satıcılarına darbe

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorum merkez, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucu 66 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 14 bin 34 adet sentetik ecza, 2.973 adet ekstazy hap, 245 gr. toz sentetik kannobinoid (bonzai), 141,54 gr. esrar maddesi, 0,75 gr kağıda emdirilmiş halde likit esrar maddesi, 5,80 gr. eroin maddesi, 2 ml. sıvı eroin maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 61 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanmak için kullanılan düzenek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 49 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli şahsa Adli Kontrol Tedbiri uygulandı, 3 şahıs ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

(Haber Merkezi)