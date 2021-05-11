Polisten şok alkol uygulaması

Kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülerde alkol denetimi yapıldı.

Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı şok uygulamada, 83 araç kontrol edilirken, dört araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 5.700 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. (Yusuf ÇINAR)

