Son Dakika

Polisten şok alkol uygulaması

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerde alkol denetimi yaptı. 

Güncel 11.05.2021, 18:00
10
Polisten şok alkol uygulaması

Kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülerde alkol denetimi yapıldı. 
Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı şok uygulamada, 83 araç kontrol edilirken, dört araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 5.700 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. (Yusuf ÇINAR)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
19°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@