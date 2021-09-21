Polisten “oto hırsızlığı” uyarısı

Vatandaşların araçlarının kapılarını kilitlemeden ve camlarını kapatmadan kamuya açık alanlarda park ettikleri ve araç içerisine değerli eşyalarını bıraktıklarının meydana gelen olaylardan müşahede edildiğinin belirtildiği açıklamada şunlar denildi:

“Vatandaşlarımızın değerli eşyalarının çalınmasının önlenebilmesi amacı ile araçlarının güvenliğinin sağlanması konusunda bilgilendirme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Araç sahiplerinin, araçlarını işyeri önüne, otoparka veya dinlenme tesisleri önüne park ederken, araçlarının kapılarını kilitleyecekleri esnada otodan hırsızlık yapan şüpheli şahıslar araca yaklaşarak, kapılardan birinin kapı kolunu kaldırıp kapının açık kalmasını sağlayarak otonun kapılarının kilitlenmesini engellemekte ve araç sahibi, aracının yanından ayrıldıktan sonra araç içerisindeki değerli eşyaları almaktadır.

ARAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Aracınızı park ettiğinizde, aracın yanından ayrılmadan önce kapılarını ve camlarını kilitlediğinizden emin olunuz, kısa süreli ayrılsanız dahi aracınızın kapılarını kilitleyiniz. Aracınızda değerli hiçbir eşyanızı bırakmayınız, gözle görülür yerlere koymayınız, aracınızı güvenli, aydınlık ve mümkünse kamera olan yerlere park ediniz, aracınızda güvenlik alarmı varsa aktif ediniz.” (Haber Merkezi)

