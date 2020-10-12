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Polisten kaçtı ama cezadan kaçamadı

Çorum’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maskesiz olduğu için polislerden kaçan şahıs cezadan kurtulamadı.

Güncel 12.10.2020, 11:56
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7 Ekim’de Hürriyet Meydanı’nda maske takmadığı için polisler tarafından durdurulan ancak ceza yazılmaması için polislerden kaçan şahıs cezadan kurtulamadı. Polis maske takmadığı için olay yerinden koşarak uzaklaşan şahsı bulmak için kimlik tespit çalışması yaptı ve kaçan şahsı buldu. İsmi A. Y. olduğu tespit edilen şahsa maske takmamak ve emre aykırı davranıştan ceza kesildi.

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