Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84320
ALTIN
251.821
DOLAR
6.1326
STERLİN
7.7440
EURO
6.8272

Polisten kaçanlardan biri tutuklandı

Polisi görünce kaçan, daha sonra kovalamacayla durdurulup yakalanan iki şüpheliden birisi olan E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Araçta bulunan diğer zanlı ve sonasına gözaltına alınan şahıs ise serbest bırakıldı.

Polisten kaçanlardan biri tutuklandı

Polisi görünce kaçan, daha sonra kovalamacayla durdurulup yakalanan iki şüpheliden birisi olan E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Araçta bulunan diğer zanlı ve sonasına gözaltına alınan şahıs ise serbest bırakıldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:39
Polisten kaçanlardan biri tutuklandı

Önceki gün Çorum'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, aynı yöne giden 2 otomobille TIR ve bir motosiklete çarptı. Bu sırada otomobilin arka tekerlerinden biri yerinden çıktı. Otomobil, Çorum- Sungurlu karayolundan köy yoluna girdi. Çok sayıda polis ekibinin takip ettiği otomobil, 3 tekerlek üzerinde 2 kilometre daha gittikten sonra durduruldu. Araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren polis, Emniyet’te sorguları tamamlanan üç kişiyi işlemleri sonrası Adliye’ye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan üç kişiden E.Y.’yi, tutuklanırken, iki kişiyi ise serbest bıraktı. (Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
Başkan Aşgın öğrencilerle fide dikti
Başkan Aşgın öğrencilerle fide dikti
5 özel öğrenci okur yazarlık belgesi aldı
5 özel öğrenci okur yazarlık belgesi aldı
“Üretici birliklerinin her zaman yanındayız”
“Üretici birliklerinin her zaman yanındayız”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim