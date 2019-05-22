Polisten kaçanlardan biri tutuklandı

Önceki gün Çorum'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, aynı yöne giden 2 otomobille TIR ve bir motosiklete çarptı. Bu sırada otomobilin arka tekerlerinden biri yerinden çıktı. Otomobil, Çorum- Sungurlu karayolundan köy yoluna girdi. Çok sayıda polis ekibinin takip ettiği otomobil, 3 tekerlek üzerinde 2 kilometre daha gittikten sonra durduruldu. Araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren polis, Emniyet’te sorguları tamamlanan üç kişiyi işlemleri sonrası Adliye’ye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan üç kişiden E.Y.’yi, tutuklanırken, iki kişiyi ise serbest bıraktı. (Yusuf ÇINAR)