Polisten kaçanlardan biri tutuklandı

Önceki gün Çorum'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, aynı yöne giden 2 otomobille TIR ve bir motosiklete çarptı. Bu sırada otomobilin arka tekerlerinden biri yerinden çıktı. Otomobil, Çorum- Sungurlu karayolundan köy yoluna girdi. Çok sayıda polis ekibinin takip ettiği otomobil, 3 tekerlek üzerinde 2 kilometre daha gittikten sonra durduruldu. Araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren polis, Emniyet’te sorguları tamamlanan üç kişiyi işlemleri sonrası Adliye’ye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan üç kişiden E.Y.’yi, tutuklanırken, iki kişiyi ise serbest bıraktı. (Yusuf ÇINAR)
22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:39