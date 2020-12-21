Polisten kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı
Çorum’da alacak-verecek meselesi yüzünden H. Ç’ye ait ev önceki gece kurşunlandı. Kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen kişiler polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Güncel 21.12.2020, 11:36 21.12.2020, 12:09
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Olay Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, M. P. E. Ç’yi alacak verecek yüzünden tehdit etti. M. P. Ve M. K. H. Ç. nin evini kurşunladı. Kurşunlama ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek, Olaya karıştığı tespit edilen M.K’ye ait aracı Kıbrıs Caddesinde kovalamaca sonucu yakalandı. Araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tüfek,7 adet fişek, 2 adet ekmek bıçağı ve 1 adet nançaku ele geçirildi. Olaya karışan MP. ’nin yakalaması için çalışmalar devam ederken, Öte yandan polisin dur ihtarına uymayan bir başka araç ve içerisindeki iki kişi polis tarafından aynı noktada alındı. Ayrıca şüpheliler hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden hıfsızsıhha kanunun 282. maddesinde idari cezaları uygulandı.
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