Polisten gece baskını! Ev değil cephanelik

Operasyon, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi’nde bulunan bir gecekonduya düzenlendi. İhbarı değerlendiren Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararı sonrası belirtilen adresin kapısını, çilingir yardımıyla açıp, içeri girdi. Evin tüm odaları ve eklentilerinde yapılan aramada 3 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Otomatik av tüfeklerinin bulunduğu yerde çanta içerisinde ise 55 fişek bulundu.

ÇİLİNGİRLE AÇILAN KAPININ ONARILMASINI İSTEDİ

Olayla ilgili O.C. ve S.C., gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.C., evin babasına ait olduğu ancak 2 yıldır evine gelip gitmediğini söyledi. Silahlardan da haberinin olmadığını belirten S.C., çilingirle açılan kapının ise onarılmasını talep etti. O.C ve S.C., ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Yusuf ÇINAR)

